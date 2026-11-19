Пользователи PlayStation массово столкнулись со сбоями перед выходом GTA VI Фото: REUTERS.

Фанаты Grand Theft Auto атакуют PlayStation Network. На работу сервиса поступили тысячи жалоб. Пользователи PlayStation столкнулись со сбоями перед выходом GTA VI. О технических неполадках свидетельствуют данные Downdetector.

Число жалоб резко выросло накануне запланированного релиза Grand Theft Auto VI. Первые сообщения о сбое начали поступать около 21:12 18 ноября. Наибольшее число жалоб зарегистрировано в Германии. Там на работу сервиса посетовали сразу 7 тысяч человек. Проблема также затронула пользователей из Франции, Соединенных Штатов и Нидерландов.

Игроки сообщают об ошибке при соединении с сервером. Кроме того, проблемы наблюдаются с процессом авторизации. Пользователи также пожаловались на нарушения в работе видеоигр.

Новая часть франшизы Grand Theft Auto вышла спустя 13 лет. GTA VI может стать одной из самых дорогостоящих видеоигр в истории. Общая сумма продаж уже превысила 1,4 миллиарда долларов. Дату официального релиза GTA VI переносили несколько раз. Предустановка игры стала доступна пару дней назад. Долгое ожидание серии разработчики обещали компенсировать уникальными сюжетом. Когда GTA VI появится на Windows, непонятно до сих пор.

Старт продаж Grand Theft Auto VI стартовал в Новой Зеландии 18 ноября. В четверг такая возможность появилась у всех. В первые часы за трансляциями прохождения на платформе Twitch стали наблюдать около 2,5 миллиона зрителей. Разработчики сделали серьезный рывок в графике и реалистичности поведения виртуального мира. Открытая карта нового штата Леонида минимум вдвое превзошла привычные Лос-Сантос и округ Блейн.

На этом фоне граждане России столкнулись с повсеместным мошенничеством. Аферисты выманили у россиян уже почти миллион рублей. Мошенники задействовали фейковый магазин игр для продажи Grand Theft Auto VI. Граждане РФ отдали свыше 900 тысяч всего за пять дней. Мошенники запустили фейковый магазин цифровых товаров, выступающий посредником для пополнения баланса с российских карт. Там наценка за услуги якобы минимальна и составляет 6-11%.