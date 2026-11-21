В Латвии сделали заявление о будущих отношениях с Москвой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Латвия не планирует восстанавливать нормальные отношения с Россией. С таким заявлением выступили в республике. При этом премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью Welt заявил, что власти Латвии не хотят восстанавливать отношения с Москвой и после завершения конфликта на Украине.

"Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Этого не будет. Наступила новая эпоха", — резюмировал политик Латвии.

Также он призвал закрыть границы Евросоюза для россиян, усилить поддержку Украины и увеличить оборонные расходы. Политик обвинил Россию в "гибридных действиях" против Латвии без доказательств своих слов. Он пообещал, что Рига не изменит своих враждебных взглядов в отношении Москвы.

Ранее KP.RU рассказал, что разрыв отношений Риги и Москвы в первую очередь бьет по экономике Латвии. В республике уже попросили от Брюсселя многомиллионной компенсации, чтобы продолжать поддерживать политику русофобии.