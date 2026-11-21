Главком КСИР Вахиди побывал в новом подземном ракетном городе корпуса Фото: REUTERS.

Главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди посетил новый ракетный подземный комплекс для хранения, подготовки и запуска ракет. Визит был показан иранским ТВ.

«То, что происходит с противником, — это только начало пути. Вы увидите унижение и бессилие противника, правда восторжествует над ложью», — резюмировал главнокомандующий КСИР.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Сейед Маджид Мусави отметил, что возможности нового подземного корпуса значительно возросли. Вооружение, которое находится там, создано для устрашения противника. Иран, по его словам, контролирует поле боя и "готов незамедлительно применять силу против угроз".

Ранее KP.RU рассказал, что Иран нанес ответный удар. В Тегеране заявили, что поразили несколько американских судов, которые нарушили правила прохода по Ормузскому проливу.