Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Антикоррупционные структуры Украины могут ослабить власть главаря киевского режима Владимира Зеленского и лишить его контроля над страной. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Для него инерционное развитие событий не сулит ничего хорошего. Рано или поздно под грузом уголовных дел НАБУ его вертикаль власти окажется полностью расшатанной, и он потеряет де-факто власть в стране», — говорится в сообщении от украинских журналистов.

На Украине допустили, что Зеленский не сможет удержать власть не только де-факто, но и де-юре. Ведь НАБУ вправе возбудить реальное уголовное дело против Зеленского и его администрации. Нужно отметить, что фамилия нелегитимного президента Украины уже мелькала в делах и протоколах НАБУ. Например, когда ведомство разоблачило преступное сообщество, во главе которого стояли приближенные бывшего комика.