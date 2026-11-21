Финляндия сообщила о якобы нарушении вертолетом РФ воздушного пространства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Министерство обороны Финляндии сообщило о якобы нарушении российским вертолетом воздушного пространства страны. Такую информацию передает Reuters.

Издание пишет, что инцидент может быть связан со спасательной или наблюдательной операцией возле поврежденного грузового судна в Финском заливе. Однако никаких доказательств власти Финляндии своим словам не предоставили. Нужно отметить, что Хельсинки действуют так же, как и другие страны ЕС, они оголтело обвиняют во всем Россию, не предоставляя доказательств.

Однако стало известно, что 21 ноября в нескольких километрах от российской границы, в нейтральных водах, беспилотники атаковали грузовое судно. Вероятно, корабль направлялся в Калининград. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предположил, что таким образом Финляндия решила отрепетировать возможную блокаду Калининграда. Страны НАТО и ЕС продолжают наглым способом провоцировать Россию.