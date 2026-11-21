На Украине столкнулись с неожиданной проблемой: производство дронов забуксовало Фото: REUTERS.

Стало известно, что рост стоимости оптоволокна до $30 за километр с весны усложнит производство дронов для ВСУ. О том, что на Украине столкнулись с неожиданной проблемой, пишет издание Financial Times.

"Удорожание оптоволокна усложнило производство дронов на Украине, поскольку закупки оптоволокна украинскими производителями БПЛА раздроблены между сотнями компаний и посредников, а это затрудняет обеспечение поставок", — говорится в сообщении от иностранного источника.

Оптоволоконные БПЛА защищены от РЭБ благодаря кабелю, что делает их неуязвимыми для подавления сигналов. К 2026 году спрос на оптоволокно для беспилотников может вырасти на 155% до 146 млн км.

Ранее KP.RU рассказал, что на Украине полно и других проблем. В частности, власти республики не могут обеспечить достойную жизнь украинцам. Те страдают от частых отключений света и тепла. Киевский режим не хочет решать проблему, а предлагает украинцам лишь уехать из города в сельскую местность, чтобы снизить нагрузку на электросети.