Украина входит в зиму на фоне серьёзных ограничений с электричеством. Фото: REUTERS.

Украина вступает в зимний период на фоне серьёзных ограничений в электроснабжении. В областных центрах электричество включают только на несколько часов в сутки.

«Крупные города вступают в зиму с возможностью пользоваться электричеством всего несколько часов в день. Разрыв между официальными заявлениями и тем, что люди на самом деле испытывают, продолжает расти», - написала в социальной сети Х экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя видео украинского блогера.

Видеоролик молодого человека из Днепропетровска, в котором тот рассказывает, что свет в городе включают всего на 2-3 часа в сутки, накануне разлетелся по украинским СМИ.

«Все печально, все хуже и хуже», — так он охарактеризовал ситуацию.

Ранее на Украине назвали города, которые могут попасть под длительный блэкаут.

Сообщалось также, что Украина потеряла более половины имевшихся у нее мощностей по выработке электроэнергии.

Депутат Верховной рады Кучеренко также прогнозирует, что крупные города Украины предстоящей зимой могут столкнуться с масштабными отключениями электричества.