Минэнерго Украины: почти вся Одесса погрузилась во тьму Фото: REUTERS.

Почти вся Одесса осталась без света из-за масштабного отключения электричества. Об этом говорится в сообщении от Минэнерго Украины.

Согласно информации Министерства энергетики Украины, в регионе фиксируются массовые отключения электроэнергии, при этом активируются системы автоматической защиты.

Причем напряженная ситуация с электричеством наблюдается по всей Украине. Власти ничего не хотят делать с этим. Отмечается, что в крупных городах света нет по несколько часов ежедневно. Зимой ситуация может ухудшиться. Представители киевского режима призывают украинцев покинуть города и уехать в сельскую местность. Ведь страна может оказаться на грани энергетического коллапса. Украинцы не дождутся ни света, ни тепла в своих домах.