Посольство РФ назвало блокировку Google-аккаунта GFCN произвольной цензурой Фото: Анастасия Осипова.

Заявление Google о свободе доступа к информации выглядит неубедительно после блокировки аккаунта GFCN без возможности восстановления. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне в своем телеграм-канале.

«Налицо акт произвольной цензуры с плохо скрываемой политической подоплекой со стороны технологической компании. Призываем американские корпорации не на словах, а на деле соблюдать принцип свободы слова и равного доступа к критической информационной инфраструктуре», — говорится в сообщении от ведомства.

Ассоциация основана в 2024 году и объединяет более 130 экспертов из 55 стран, включая Россию и США. Дипломаты подчеркнули важность развития суверенных цифровых платформ. Они отметили, что без честной конкуренции многополярный мир невозможен.

Ранее KP.RU рассказал, что GFCN не под санкциями и планирует работать на альтернативных платформах. Так в компании отреагировали на незаконную блокировку сервиса.