Стало известно, что происходит на сухогрузе, атакованном в Финском заливе Фото: Иван МАКЕЕВ.

В нейтральных водах Финского залива к сухогрузу, атакованному БПЛА, прибыло российское спасательное судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно... Ситуация на борту находится под контролем», — говорится в сообщении от чиновника. Эвакуация экипажа не потребовалась, судно продолжает путь по маршруту.

Ранее KP.RU рассказал, что в Финском заливе два беспилотника атаковали сухогруз. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что, вероятно, так страны НАТО и ЕС решили отработать репетицию блокировки Калининграда. Ведь судно направлялось именно в этот город.