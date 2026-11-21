21 ноября в Калининграде сработала воздушная тревога. Фото: Boegis99/Shutterstock/Fotodom

Стало известно, что 21 ноября в Калининграде сработала воздушная тревога. Предположительно, опасная цель замечена со стороны Литвы. Об этом рассказал глава региона Алексей Беспрозванных в своем канале в «Максе».

«В Неманском районе сработала система оповещения «Беспилотная опасность». Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы. Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменён», — говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, в городе громко воют сирены.

Аэропорт "Храброво" сообщил, что принимает и отправляет рейсы по согласованию, эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU рассказал, что всего за день, 21 ноября, над территорией РФ было уничтожено 47 вражеских воздушных целей.