МО: в течение дня над РФ сбиты 47 вражеских БПЛА Фото: Александр Река/ТАСС

«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. Отмечается, что вражеские цели были уничтожены в том числе в Ленинградской, Псковской и Белгородских областях. Также БПЛА перехвачены в республике Крым.

Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим продолжает подтверждать свою террористическую сущность. Он пытается целиться по гражданским объектам, чтобы добиться паники и большего числа жертв среди россиян. Так, недавно ВСУ атаковали Крымский мост.