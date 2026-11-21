Во Владикавказе введен режим ЧС после взрыва в доме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Во Владикавказе введен режим ЧС из-за взрыва в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Северо-Западном внутригородском районе Владикавказа после взрыва в многоквартирном доме введен режим ЧС. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации города», — говорится в сообщении от администрации региона.

Также отмечается, что из-за взрыва газа в многоквартирном доме обрушился подъезд и выбиты окна. Оперативные службы производят разбор завалов.

До этого стало известно, что в субботу, 21 ноября, на 6-м этаже дома на улице Курсантов-Кировцев произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, а еще двое пострадали. Один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, второму помощь не потребовалась. Следственный комитет назвал утечку газа причиной взрыва. Позже появилось видео от МЧС по устранению последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме во Владикавказе.