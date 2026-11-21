Финляндия закрыла часть неба для полетов над Финским заливом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Финские авиадиспетчеры объявили участок над восточной частью Финского залива опасным для полетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива один из участков объявили опасным для полетов на высоте до 760 м», — говорится в материале агентства.

Ограничение воздушного пространства будет действовать до 15:45 мск понедельника, 23 ноября. Причина не указана, но все пользователи об этом уведомлены.

Ранее KP.RU рассказал, что в нейтральных водах Финского залива 21 ноября было совершено нападение на грузовое судно с помощью двух беспилотников. Эвакуация экипажа не потребовалась, однако к судну подошел российский корабль, чтобы оказать помощь.