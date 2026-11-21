Никол Пашинян, премьер-министр Армении Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ошибся в дате старта проекта "Маршрут Трампа для мира и процветания" (TRIPP). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Оказывается, завтра воскресенье. Официальный старт проекту TRIPP будет дан в понедельник", — резюмировал армянский политик, признавшись, что запутался в датах.

Пашинян отметил, что думал, что проект будет запущен 22 ноября. Однако вскоре исправил неточность, назвав правильную дату — понедельник, 23 ноября.

Ранее KP.RU рассказал, что Пашинян считает запуск проекта важной новостью для всей Армении. По его словам, это даст возможность для транзита энергетики и расширения потенциала республики. Подписания документа стало возможно после заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.