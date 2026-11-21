Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала свое "ценное" мнение о покушении на украинского рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева)*. Она совершенно бездоказательно обвинила в совершении покушения на музыканта Россию. Свое мнение русофобка написала в личном блоге соцсети X.

«Я решительно осуждаю покушение на убийство гражданина США и Украины в Дании, организованное российскими спецслужбами… Нападение на одного из нас — это нападение на весь наш Союз», — написала европолитик в соцсети X. Фон дер Ляйен при этом не предоставила никаких доказательств своих слов.

Напомним, покушение на рэпера произошло в Дании. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что Kyivstoner* связан с делом о теракте на предприятии ОПК в Подмосковье и против офицеров Минобороны РФ. Однако по делу о покушении на самого музыканта были арестованы два человека — это граждане Дании. Подозреваемые арестованы 20 ноября.

*— минюстом РФ признан террористом и экстремистом.