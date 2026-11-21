Вход к бундесверу в Берлине перекрыт протестующими: что происходит на митинге Фото: REUTERS.

В центре Берлина группа активистов перекрыла вход в здание бундесвера. Отмечается, что митингующие приклеили себя к тротуару. Об этом сообщила полиция немецкой столицы.

«Около 12:15 (14:15 мск — прим. ред.) 32 человека заблокировали вход в помещение, используемое бундесвером, на улице Георгенштрассе в районе Митте. 19 человек приклеили себя там к тротуару, а также закрепили транспаранты», — говорится в сообщении от правоохранительных органов Берлина в официальном канале в соцсети X.

Представители ведомства рассказали, что сотрудники спецподразделения отделили активистов от асфальта. Некоторых из них доставили в участок для установления личности.

Ранее KP.RU рассказал, что по Европе продолжает катиться волна протестов. Все началось с Франции. Там на улицы вышли студенты, недовольные реформой образования. А позже митинги прошлись по Испании, Италии и Германии. В ФРГ протесты проходят против военного призыва.