Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Если проблема с потолком государственного долга США не будет решена, страна может столкнуться с дефолтом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Америки отметил, что причина финансовых проблем страны абсолютно понятна всем, однако осталось мало времени для ее решения.

"Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится. Такого раньше никогда не происходило", — резюмировал глава Белого дома.

Министерство финансов США заявило, что госдолг страны достиг 40,7 триллиона долларов, установив новый исторический максимум. С 18 августа, когда был преодолён рубеж в 40 триллионов, задолженность увеличилась на 700 миллиардов.

Ранее KP.RU рассказал подробности экономической ситуации в США. Подчеркивается, что до объявления США полным банкротом остался всего один процент.