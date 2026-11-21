КСИР атаковал две американские военные базы в Бахрейне Фото: REUTERS.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по двум американским военным базам, расположенным на территории Бахрейна. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источники.

По информации агентства, целями иранской атаки стали базы Шейх-Иса и Аль-Джуфейр. В КСИР заявили, что операция стала ответом на действия американских военных.

Под удар попал и промышленный объект в Бахрейне. Министерство внутренних дел королевства уточнило, что в результате атаки на его территории возник пожар. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за разногласий по поводу запасов обогащенного урана. Посредники продолжают интенсивные контакты с Вашингтоном и Тегераном. Обе стороны отказываются отступать от своих требований.