При отмене тура Орбакайте рискует потерять до 50 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Певица Кристина Орбакайте рискует потерять 50 миллионов рублей при отмене гастрольного тура в США. Такое предположение высказал музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с «Абзацем».

«При отмене этого тура Орбакайте недосчитается нескольких десятков миллионов: речь о суммах от 30 до 50 миллионов рублей», - сказал Рудченко.

Он считает, что это будет логичным стечением обстоятельств, так как свое творчество ориентировать на советскую эмиграцию крайне недальновидно.

«Эта эмиграция имеет колоссально меньшее количество слушателей, нежели было у Орбакайте в России, когда она активно участвовала в съемках», – уточнил продюсер. Он посоветовал Орбакайте переехать в Москву, чтобы сохранить спрос на свое творчество.

Напомним, Кристина Орбакайте была вынуждена отменить свой концерт в Чикаго из-за низкого спроса - билеты на мероприятия никто не хотел покупать. В гастрольном графике певицы еще значатся пять концертов в разных городах, в числе которых Нью-Йорк и Майами. Несмотря на выбор скромных площадок и ценник от 6 до 16 тысяч рублей, поклонники певицы не спешат раскупать билеты..