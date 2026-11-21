В Северной Осетии временно приостановили движение большегрузных автомобилей по участку Военно-Грузинской дороги. Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В Северной Осетии временно приостановили движение большегрузных автомобилей по участку Военно-Грузинской дороги. Ограничение вступило в силу 21 ноября в 17:10. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств по автодороге А-161 „ВГД“ с 17:10 21.11.2026», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Информация о сроках возобновления движения пока не приводится.

Напомним, ранее KP.RU писал, что в Северной Осетии опровергли распространявшуюся информацию о введении общего ограничения на въезд и транзит большегрузных автомобилей с 9 по 23 ноября. Сообщалось, что распространяемый в соцсетях документ оказался поддельным. Тогда власти региона сообщали, что Военно-Грузинская дорога открыта для движения транспорта.