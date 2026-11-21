В Мексике при задержании главы наркокартеля погибли 11 человек Фото: REUTERS.

В результате операции мексиканских силовиков по задержанию главы преступной группировки "Бельтран Лейва" Фаусто Исидро Месы, известного как "Чапо Исидро", погибли 11 человек. Об этом сообщило Минобороны Мексики.

В ходе столкновений были ликвидированы семеро нападавших. Четверо военных погибли при попытке членов группировки оказать сопротивление. В ведомстве добавили, что еще восемь предполагаемых участников преступной организации задержали.

Вместе с Фаусто Исидро Месой были задержаны его двоюродный брат Герман, известный под прозвищем Серафим и считавшийся вторым человеком в преступной организации, а также финансовый оператор группировки.

В ходе операции силовики изъяли винтовку Barrett калибра 50, десять единиц огнестрельного оружия различных калибров, гранатомет, две ручные гранаты, боеприпасы, тактическое снаряжение, наркотические вещества и денежные средства.

Ранее KP.RU сообщал, что умер мексиканский наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо. Его прозвали "боссом боссов". Он скончался в больнице Гвадалахары в возрасте 80 лет. Последние 37 лет жизни он провел за решеткой.