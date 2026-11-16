Умер «босс боссов» Мигель Анхель Феликс Гальярдо, один из крупнейших наркобаронов в истории

Мексиканские силовики дежурят у здания больницы после сообщения о смерти 80-летнего Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, основателя картеля Гвадалахары Фото: REUTERS.

Мексиканский наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо, которого прозвали «боссом боссов», умер в больнице Гвадалахары. Ему было 80 лет. Последние 37 лет жизни он провел за решеткой, в тюрьме строго режима на западе Мексики. Даже тяжелая болезнь не помогла ему добиться перевода под домашний арест, пишет CNN.

Гальярдо прошел путь от простого полицейского до руководителя одной из первых криминальных наркоимперией. По авторитету он может тягаться только с другим известным наркобароном - Пабло Эскобаром.

Родившийся в 1946 году в штате Синалоа, юный Феликс начинал карьеру в полиции, затем работал телохранителем губернатора. Но в 1970-х сменил службу на куда более прибыльное занятие - торговлю наркотиками. Вместе с подельниками Рафаэлем Каро Кинтеро и Эрнесто Фонсекой Каррильо он создал картель в столице штата Халиско - Гвадалахара, который подчинил себе значительную часть мексиканского наркорынка.

Гальярдо наладил сотрудничество с колумбийскими поставщиками, в том числе с Медельинским картелем Пабло Эскобара. Кокаин переправляли через Мексику в США, используя легкомоторные самолеты и сеть коррумпированных чиновников. Это незаконное сотрудничество превратило Мексику в важнейший транзитный наркокоридор, а сам Гальярдо получил прозвище «крестный отец» мексиканского наркобизнеса.

На пике своего могущества картель Гвадалахары влиял на мексиканскую политику, утверждая на посты губернаторов в штатах своих людей, контролировал правоохранительную систему. Гальярдо до сих пор называют одним из архитекторов современной мексиканской наркоторговли, кто спровоцировал серию войн за контроль над территориями.

Погубило его убийство американского агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике «Кики» Камарены. В 1985 году тот помог уничтожить огромную плантацию марихуаны, принадлежавшую картелю. За это его похитили, пытали и убили. Преступление вызвало дипломатический скандал и масштабную охоту США на наркобаронов.

Гальярдо арестовали спустя четыре года, в 1989-м. Сначала он получил 40 лет за наркоторговлю и оружие, а в 2017-м - еще 37 лет по делу об убийстве Камарены и Савалы. Свою причастность к преступлению он отрицал.

В 2022 году суд разрешил перевести его под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья. Но решение так и не исполнили - прокуратура оспорила перевод, в том числе из-за технических вопросов с электронным браслетом. К тому времени Гальярдо почти не слышал, потерял зрение на один глаз и с трудом передвигался.

После его ареста картель Гвадалахары фактически распался. Из его бывших структур выросли новые преступные группировки, в том числе картели Синалоа и Тихуаны. Один из бывших подчиненных Гальярдо, Хоакин «Эль Чапо» Гусман, впоследствии стал главой Синалоа.

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