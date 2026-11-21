Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: REUTERS.

Словакия не намерена присоединяться к новому кредиту Евросоюза для Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в социальной сети.

Глава правительства уточнил, что Братислава не участвовала в предоставлении Киеву предыдущего кредита ЕС на 90 млрд евро и не собирается менять свою позицию.

"Не вижу ни единого аргумента, почему мы должны участвовать в военном кредите Украине. <...> Правда такова, что речь не идет о кредитах, а речь идет о дарах", - сказал политик.

При этом Фицо заявил, что Словакию пытаются политически шантажировать, увязывая ее участие в кредитовании Украины с обсуждением общего бюджета Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщал, что государственный долг Украины перед Евросоюзом достиг 81,72 миллиарда долларов. По данным украинского Минфина, если исходить из оценки в 22 миллиона жителей, на каждого украинца приходится около 3714 долларов.