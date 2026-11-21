Ракета Falcon 9 компании SpaceX 21 ноября вывела на орбиту очередную группу американских военных спутников в интересах Космических сил США. Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракета Falcon 9 компании SpaceX 21 ноября вывела на орбиту очередную группу американских военных спутников в интересах Космических сил США. Об этом сообщает специализированный сайт Space Launch Now.

Полезная нагрузка миссии USSF-317 засекречена. По данным американских экспертов, речь идет о спутниках системы Starshield, которую развертывают на базе гражданской глобальной интернет-сети Starlink.

Аппараты предназначены для отслеживания целей, оптической и радиоэлектронной разведки, предупреждения о ракетных пусках и защищенной связи. Запуск ракеты состоялся со стартового комплекса на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Напомним, ранее KP.RU писал, почему США не хотят предоставлять Украине доступ к военной спутниковой системе Starshield и чем она отличается от гражданской сети Starlink.