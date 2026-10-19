Боец ВСУ у антенны спутниковой системы Starlink

Почему США не хотят делиться с ВСУ доступом к системе Starshield?

В Киеве заявили, что американская компания SpaceX Илона Маска притормозила скорость передачи сигналов системы Starlink для Украины. А это якобы серьезно затруднило и дальность, и прицельность украинских ударов по России с помощью беспилотников. Да и работу систем противовоздушной обороны ВСУ. Тогда Киев стал выпрашивать у США еще более продвинутую спутниковую систему — Starshield. Но получил отказ. Почему? В чем разница между этими системами? На эти и другие вопросы военный обозреватель «КП» Виктор Баранец попросил ответить инженера-конструктора космических аппаратов Анатолия Воинова.

Что такое Starshield

- Анатолий Федорович, военно-политические макс и телеграм каналы пишут, что Украина пользуется гражданской спутниковой системой Starlink по особому военному тарифу, который по своим возможностям приближает ее к системе Starshield, которая используется Пентагоном. Чем эти системы отличаются? Спутники у них, в основном, общие. Главное отличие, как пишут, это — шифрование. У Starlink обычная защита, как у домашнего интернета, а у Starshield шифрование военное, усиленное - этот сигнал труднее взломать и заглушить. Кроме того, у Starshield свои приемные терминалы на земле, не похожие на Starlink. Госсекретарь Рубио говорит, что Киев хочет Starshield, чтобы бить вглубь России. И самое простое решение — дать его Украине. Но не дали. Возникает закономерный вопрос: почему?

- Я прежде всего хотел бы уточнить, что система, а точнее — системы Starshield, принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяются только американскими военными или президентом США.

А Starlink — это коммерческая система, принадлежащая SpaceX и контролируемая этой компанией. Причем использование Starlink, по словам Маска, «ограничено гражданскими или оборонительными задачами». Он утверждает, что «систему нельзя применять для наступательных военных действий, поскольку для коммерческой компании это было бы неуместно»…

- Стоп! Стоп! О какой «неуместности» тут можно говорить, если ВСУ с помощью Starlink на всю катушку и давно уже лупят по России - по Донбассу, Крыму и Новороссии! Следственный комитет уже установил, что варварский удар ВСУ по общежитию в Старобельске был нанесен «по наводке» Starlink! Погибли десятки девушек и парней.

- Вы вынуждаете меня отвечать за лукавство Маска? То, что его Starlink используется ВСУ для ударов по России и ее армии, я не отрицаю.

Использование Starlink, по словам Илона Маска, «ограничено гражданскими или оборонительными задачами». Фото: REUTERS.

Чем Starshield отличается от Starlink

- Хорошо. Идем дальше. Те же военно-политические блоги пишут, что США не хотят предоставлять Starshield Украине потому, что - это связь армии США, и ключи у неё свои, отличные от Маска. Отдать их Киеву - всё равно что раздать ключи от собственного дома. Американцы справедливо боятся, что украинцы рано или поздно продадут терминал Starshield за хорошие деньги русским. Или терминал просто упадет на территории России вместе с неисправным украинским дроном, ракетой. Или будет захвачен в окопах, как трофей. Представляете, если "ключи от Пентагона" окажутся у русских?

– В целом я согласен с таким мнением. Тем более, что терминалы Starlink уже попадали в наши руки и наши спецы успешно ими пользовались. Сумели разобраться что и к чему. Причем оперативно! Это так.

- Но тут надо понимать и то, - что такое Starshield и чем эта система отличается от Starlink?.

- Starshield — это, по сути, подразделение SpaceX, которое разрабатывает спутниковые системы для военной разведки и связи в интересах Пентагона. И хотя задачи Starshield отличаются от функций коммерческой широкополосной сети Starlink, граница между двумя системами не всегда видна. Да, защищенные каналы связи Starshield используют действительно усиленное шифрование и специальные терминалы, но все равно опираются на обширную спутниковую группировку Starlink. Использует технологии, инженерные решения и опыт эксплуатации от Starlink. Но, помимо защищенной связи, военная версия системы позволяет гораздо «качественнее» вести наблюдение за Землей. А это уже и более точная разведка. Министерство войны США потратило десятки миллиардов долларов на услуги обеих систем — Starlink и Starshield. Пентагон - крупнейший заказчик Маска. А еще американские военные приобрели у Маска кучу специализированных спутников Starshield. Вот что важно знать и понимать! В их число входят аппараты связи для задач предупреждения о ракетных пусках. Плюс – разведывательная спутниковая группировка для Национального управления военно-космической разведки США.

- Я правильно понимаю, что если США передадут Украине еще и Starshield, - это значительно усилит «космические глаза» ВСУ и позволит украинцам прицельнее и глубже бить по России?

- И это может быть уже совсем иной уровень российско-американских отношений. Иная их «температура». Судя по некоторым словам и «телодвижениям» Трампа, он хочет сбить эту температуру. При этом госсекретарь Рубио сообщил, что США «обсуждают» использование Starshield с украинцами. Возможно, это такие пряник и кнут, которыми американцы пытаются влиять на стороны конфликта, чтоб усадить за стол переговоров. Но останавливает их в любом случае одно - боязнь, что терминал секретной военной связи, которой пользуется Пентагон, окажется в руках русских солдат и инженеров. Этого они даже в кошмарном сне представить не хотели бы.

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