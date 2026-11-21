Россия и Грузия договорились постепенно налаживать отношения Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россия и Грузия выразили готовность постепенно восстанавливать сотрудничество в ряде сфер, включая культурно-гуманитарное направление. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат уточнил, что Москва и Тбилиси обсудили актуальные международные вопросы и ситуацию с региональной безопасностью на Южном Кавказе.

"С обеих сторон выражена готовность к поэтапному налаживанию связей в культурно-гуманитарной сфере и укреплению контактов между людьми", - сказал он для ТАСС.

Галузин добавил, что прямые контакты России и Грузии станут регулярными. По его словам, страны уже согласовали ряд мер для расширения двухсторонней торговли.

Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Тбилиси нужно отказаться от опасений по поводу ведения диалога с Москвой. По ее словам, стране необходимо перейти к открытому обсуждению существующих между сторонами проблем.