Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила Владимиру Зеленскому недовольство из-за скандала вокруг украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Поводом для дипломатического конфликта стало появление имени вице-премьера Италии Маттео Сальвини в базе данных ресурса. В ноябре на сайте также опубликовали сведения об итальянских депутатах ЕП от "Движения пяти звезд".

"Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев", - цитирует премьер-министра Италии газета.

Ситуация спровоцировала разногласия внутри итальянского правительства. Па данным издания, Мелони пришлось урегулировать возникшие противоречия во время поездки в Берлин на саммит "коалиции желающих".

После заявления итальянского премьера посольство Украины в Италии поспешило дистанцироваться от деятельности сайта. Однако официальных извинений в адрес Сальвини Киев, как отмечает газета, так и не принес.

Ранее оппозиционное "Движение пять звезд" выступило с призывом заблокировать "Миротворец". В партии утверждают, что евродепутат Данило Делла Валле был внесен в базу за борьбу во имя мира. Он выступает против перевооружения.