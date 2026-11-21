Моряков спасли после атаки на сухогруз в Финском заливе Фото: REUTERS.

Экипаж российского сухогруза Sparta II, подвергшегося атаке дронов в нейтральных водах Финского залива утром 21 ноября, удалось эвакуировать. Об этом сообщил командующий финской Пограничной службы Илья Ильин.

"Экипаж самостоятельно эвакуировался на спасательных шлюпках и плотах, а затем перебрался на борт российского торгового судна. Сейчас моряки уже направляются в Россию. Пострадавших нет", - цитирует офицера Yle.

Ильин уточнил, что сухогруз сейчас находится у побережья Ловийса. На борту продолжается пожар. Открытое пламя все еще видно, однако распространение огня удалось остановить. В ликвидации пожара также участвует российское спасательное судно.

Ранее представитель Минобороны Финляндии Аки-Маури Хухтинена заявил, что за нападением на судно может стоять Украина. По его словам, Киев нацелен на выявление экономических и военных объектов России, которые могут стать мишенями для ударов.