Посольство России в США следит за ситуацией с россиянином Игорем Дью, задержанным американскими властями в городе Пало-Альто. Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

Посольство России в США следит за ситуацией с россиянином Игорем Дью, задержанным американскими властями в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Об этом сообщили в российской дипмиссии.

По данным посольства, Дью задержали 8 октября. Сейчас он находится в тюрьме округа Санта-Клара. В российском посольстве подчеркнули, что американские власти не предъявляли Дью обвинение в шпионаже. Следующее судебное заседание по его делу назначено на 24 ноября. Дипломаты также сообщили, что поддерживают контакт с россиянином и оказывают ему консульско-правовое содействие.

Напомним, ранее KP.RU писал, что россиянину Игорю Дью в США предъявили обвинения в деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства, преследовании и мошенничестве с документами. По версии американского следствия, он якобы следил за сотрудниками технологической компании в Кремниевой долине.