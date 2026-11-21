ВСУ атаковали Севастополь, сбито 17 беспилотников Фото: REUTERS.

Киевский режим попытался атаковать Севастополь. Средствами противовоздушной обороны было ликвидировано 17 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Всего нейтрализовано семь БПЛА", - написал чиновник в мессенджере Max.

При этом Развожаев ранее уже информировал о десяти сбитых беспилотниках. По его словам, люди и объекты инфраструктуры не пострадали. В Севастополе была отменена воздушная тревога.

Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на Белгородскую область. В региональном оперативном штабе уточнили, что дрон нанес удар по автомобилю. Мирный житель от полученных ранений погиб на месте. Автомобиль был уничтожен огнем.