Олимпийский чемпион Максим Траньков Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Олимпийский чемпион Максим Траньков связал отсутствие российского фигуриста Евгения Семененко с итогами мужского турнира на этапе Гран-при ISU в Финляндии. Об этом он написал в комментариях в социальной сети.

"Нет нейтральных спортсменов - нет вечеринки. В любом случае, поздравляю", - отметил олимпийский чемпион.

Поводом для комментария стала публикация ISU. Она посвящена серебряному призеру соревнований шведу Андреасу Нурдебеку. Российские фигуристы не смогли принять участие в финском этапе Гран-при из-за ограничений на въезд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ допускать российских спортсменов к международным соревнованиям вопреки вердикту Спортивного арбитражного суда является прямым и дерзким нарушением. Подобные шаги говорят о политизации мирового спорта.