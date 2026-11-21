Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию с саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Фото: Фото: публикация Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию с саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Американский лидер назвал встречу «величайшей всех времен».

На снимке запечатлены сам Трамп, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие участники саммита.

«GOAT (величайший всех времен)», — написал Трамп над фотографией.

Напомним, ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп подвел итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Американский президент назвал переговоры одним из самых знаменательных международных саммитов за последние годы.