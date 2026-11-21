Следственный комитет России по Свердловской области опубликовал оперативное видео из заброшенного дома в селе Большие Брусяны, где похититель удерживал десятилетнего мальчика.
На кадрах запечатлены территория частного дома, старое одноэтажное деревянное строение и захламленная комната. В помещении продолжают работать следователи и криминалисты, изучающие обстоятельства произошедшего.
Напомним, Николай Валов похитил ребенка вечером в субботу и запер его в заброшенном доме. Это произошло после того, как мужчина сбежал из исправительного центра. Он был осужден за убийство и кражу.
Как писал KP.RU, в ходе операции злоумышленника ликвидировали, а 10-летнего мальчика удалось освободить. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет. По факту похищения возбуждено уголовное дело.