СК показал кадры из дома, где похититель удерживал мальчика Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Следственный комитет России по Свердловской области опубликовал оперативное видео из заброшенного дома в селе Большие Брусяны, где похититель удерживал десятилетнего мальчика.

На кадрах запечатлены территория частного дома, старое одноэтажное деревянное строение и захламленная комната. В помещении продолжают работать следователи и криминалисты, изучающие обстоятельства произошедшего.

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Напомним, Николай Валов похитил ребенка вечером в субботу и запер его в заброшенном доме. Это произошло после того, как мужчина сбежал из исправительного центра. Он был осужден за убийство и кражу.

Как писал KP.RU, в ходе операции злоумышленника ликвидировали, а 10-летнего мальчика удалось освободить. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет. По факту похищения возбуждено уголовное дело.