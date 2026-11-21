Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX успешно вернулся на Землю после выполнения миссии на Международной космической станции (МКС). Фото: Handout/Spacex/Global Look Press

Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX завершил миссию на Международной космической станции (МКС) и вернулся на Землю. Аппарат успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.

В SpaceX подтвердили успешное приводнение корабля и сообщили о завершении 35-й коммерческой миссии компании по снабжению МКС.

Cargo Dragon прибыл на орбитальную станцию 15 октября. Он доставил более 2,8 тонны грузов, включая материалы для исследований влияния микрогравитации на выращивание и функционирование трехмерных моделей тканей сердца. Отстыковка от МКС состоялась 20 ноября в 20:05 мск. Спустя более суток корабль достиг Земли.

Напомним, ранее KP.RU писал, сообщал о подготовке грузового корабля Cargo Dragon к возвращению с Международной космической станции. Аппарат должен был доставить на Землю результаты научных исследований, проведенных в условиях микрогравитации. В частности, речь шла об экспериментах, материалы которых после завершения работы на орбите требовалось вернуть на Землю для дальнейшего изучения.