В Финляндии испугались эскалации из-за удара по сухогрузу в Балтике Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Эскалация напряженности в Балтийском регионе может привести к ядерному конфликту между Россией и странами НАТО. Об этом заявил представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Обстановка в Балтийском море уже является крайне напряженной. Финский политик уточнил, что если противостояние продолжит обостряться, Россия якобы может начать запускать дроны по государствам НАТО.

"Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастет в ядерную войну", - написал Мема в социальной сети X.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ не собирается нападать на НАТО.

Ранее KP.RU сообщал, что российский сухогруз Sparta II был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива. Экипаж судна был эвакуирован. Представитель Минобороны Финляндии Аки-Маури Хухтинена считает, что за ударами может стоять Украина.

Военкор KP.RU Александр Коц отметил, что НАТО инцидентом в Финском заливе репетирует блокаду Калининграда.