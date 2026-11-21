Экипаж бесконечного круиза Odyssey рассказал об аде на борту Фото: REUTERS.

Более 60 членов экипажа лайнера Odyssey, выполнявшего "бесконечный" круиз, уже больше трех недель не могут покинуть судно, арестованное у берегов Сингапура. Об этом сообщает Business Insider.

После высадки пассажиров моряки продолжают находиться на борту. Один из членов экипажа описал жизнь на лайнере как "ад", другой назвал происходящее "настоящей пыткой". По словам моряков, они хотят лишь вернуться домой.

Odyssey выполнял "бесконечный" круиз, в рамках которого пассажиры могли постоянно там жить. Как отмечает газета, сейчас на судне остаются от 63 до 67 человек. Пассажиры покинули лайнер в Камбодже после того, как его эксплуатация была приостановлена.

По данным издания, члены экипажа вынуждены мириться с жарой в каютах и перебоями с интернетом. Кроме того, моряки не знают, когда смогут покинуть судно. Эвакуацию постоянно переносят. Решение об этом зависит от разрешения сингапурских властей.

Ранее KP.RU сообщал, что на борту круизного лайнера MV Hondius было выявлено семь случаев заражения хантавирусом, три из них закончились летально. Десятки туристов успели покинуть судно еще до того, как стало известно о наличии на борту инфекции.