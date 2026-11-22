Курс Bitcoin впервые за два года опустился ниже 56 тысяч долларов Фото: REUTERS.

Стоимость Bitcoin опустилась до минимального уровня с сентября 2024 года. В ходе торгов цена криптовалюты впервые за более чем два года снижалась до 55,1 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные бирж.

В обед 21 ноября Bitcoin подешевел на 5,98%. Его стоимость снизилась до 57 955 долларов. При этом минимальная стоимость за день достигала 55 130 долларов, а максимальная составляла 59 248 долларов.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года способствовала росту криптовалютного рынка. Однако к ноябрю 2026 года котировки Bitcoin практически вернулись к уровням, которые фиксировались до его избрания.

Ранее KP.RU сообщал, что хакеры атаковали биржу Binance. После этого стоимость Bitcoina опустилась на 2,6% за несколько часов. Криптовалютная биржа приостановила все операции по пополнению и выводу средств на фоне возможной хакерской атаки.