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НовостиВ мире30 октября 2026 3:16

Цена биткоина упала после сообщений о проблемах с безопасностью на Binance

Стоимость биткоина упала на 2,6%
Алина КОЧНЕВА
Стоимость биткоина упала на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на Binance

Стоимость биткоина упала на фоне сообщений о проблемах с безопасностью на Binance

Фото: REUTERS.

Стоимость биткоина опустилась на 2,6% за несколько часов на фоне сообщений о хакерской атаке на биржу Binance. Цена упала ниже 77 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи.

К настоящему моменту стоимость биткоина чуть выровнялась. Она составляет 77 200 долларов. Около 03:30 биткоин просел до 76 953 долларов.

Криптовалютная биржа Binance приостановила все операции по пополнению и выводу средств на фоне возможной хакерской атаки. Администрация платформы назвала этот шаг мерами предосторожности. Команда продолжает проводить проверки безопасности.

Компания также заявила, что средства пользователей находятся в сохранности. По данным представителей Binance, фактов воздействия на них не выявлено.

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