Россияне должны заплатить налоги за прошлый год до 1 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россиянам необходимо уплатить налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. В противном случае на сумму задолженности начнут ежедневно начислять пени. Об этом предупредили в ФНС.

В ведомстве пояснили, что при нарушении установленного срока на едином налоговом счете гражданина образуется задолженность, на которую будут начисляться дополнительные платежи за каждый день просрочки.

В ФНС обратили внимание, что уже внесенные средства будут учтены при оплате налогов. При этом обработка платежей может занимать до десяти рабочих дней. Поэтому россиянам рекомендуют учитывать этот срок при перечислении денег.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят изменить порядок уплаты налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам. Минфин решил скорректировать механизм после обращений со стороны банков.