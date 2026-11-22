Интерес к кожаным курткам вырос на фоне скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга. Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интерес к кожаным курткам вырос на фоне скандала вокруг основателя Nvidia Дженсена Хуанга. Несмотря на публикации о его предполагаемых романтических связях с женщиной и топ-менеджером компании, стилисты отмечают повышенный спрос на товар. Об этом пишет Bloomberg.

Персональный стилист из США Виктория Хичкок считает, что репутационный кризис Хуанга не повлияет на отношение клиентов к кожаным курткам. По ее словам, интерес к ним, напротив, расширил возможности стилистов. Хичкок отметила, что еще три года назад клиенты практически не просили подобрать кожаную куртку для рабочих мероприятий. Теперь такие запросы поступают примерно в каждом пятом случае.

Специалисты также считают, что Nvidia пока сложно представить с другим руководителем. При этом акции компании продолжают падать, несмотря на ожидаемое резкое увеличение выручки, о котором, как предполагается, объявят на следующей неделе.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о падении акций Nvidia после новостей об уходе Дженсена Хуанга с поста руководителя компании. На фоне кадровых перемен котировки производителя чипов снизились, а рыночная капитализация корпорации сократилась на 1,76 триллиона долларов по сравнению с рекордными показателями начала октября.