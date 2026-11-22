Мошенники пугают россиян долгами по кредитам от имени приставов Фото: REUTERS.

Мошенники, представляясь сотрудниками ФССП, сообщают россиянам о якобы обнаруженной просрочке по кредиту и угрожают блокировкой счетов. Об этом РИА Новости рассказали в "Мошеловке" Народного фронта.

Аферисты утверждают, что в ходе автоматической проверки данных с бюро кредитных историй у человека выявили задолженность. Затем жертву предупреждают, что сведения о долге якобы уже направлены на принудительное взыскание.

В качестве возможных последствий злоумышленники называют блокировку банковских счетов и списание денежных средств. Чтобы избежать ограничений, они предлагают жертвам срочно проверить кредитную историю через специальный сервис.

Также мошенники требуют от россиян оплатить несуществующую задолженность. Платформа уточнила, что аферисты пытаются убедить жертву в том, что это позволит приостановить процедуру взыскания.

Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники начали обманывать россиян под предлогом перерасчета коммунальных платежей. Они создают закрытые чаты в мессенджерах и представляются сотрудниками энергосбытовых компаний.