Мошенники начали использовать приближение праздника Дня матери, чтобы обманывать покупателей с помощью фальшивых интернет-магазинов. Фото: Felix Zahn/photothek.net/viawww/Global Look Press

Мошенники начали использовать приближение праздника Дня матери, чтобы обманывать покупателей с помощью фальшивых интернет-магазинов. Они предлагают россиянам скидки на подарки к празднику. Об этом сообщили ТАСС в Общественной палате РФ.

Как рассказал Евгений Машаров, после перехода по ссылке покупателю предлагают полностью оплатить заказ и указать личные данные - свои и мамы.

После получения денег и персональной информации мошенники исчезают вместе с так называемым магазином. В результате покупатели остаются без оплаченного подарка и могут столкнуться с дальнейшим использованием переданных данных.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о том, как мошенники создают поддельные интернет-магазины и заманивают покупателей низкими ценами и обещаниями скидок. Злоумышленники могут требовать предоплату, а после получения денег перестают выходить на связь. МВД также предупреждало, что признаками фальшивого магазина могут быть отсутствие контактных данных продавца и подозрительно низкая стоимость товаров.