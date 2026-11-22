В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы Фото: REUTERS.

В нескольких регионах Украины произошли новые взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Общественное. Новости" в телеграм-канале.

Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Газета уточняет, что аналогичное происшествие произошло и в Чугуевском районе Харьковской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в нескольких областях страны, в том числе в Киевской, Днепропетровской и Харьковской.

Ранее KP.RU сообщал, что движение транспорта по мостам и плотине Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном киевскому режиму Запорожье полностью остановлено. Ограничения вводят четвертый раз за неделю.