Новогодний бонус лучше всего положить на банковский депозит или потратить на покупку государственных облигаций. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Новогодний бонус лучше всего положить на банковский депозит или потратить на покупку государственных облигаций. Такой совет в беседе с РИА Новости дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, сейчас банки предлагают хорошие проценты по вкладам, поэтому размещение денег на депозите может стать одним из вариантов.

Также Аксаков рекомендовал рассмотреть покупку государственных облигаций. Кроме того, он допустил вложение средств в ценные бумаги надежных организаций, которые предлагают высокую доходность и гарантируют выполнение своих обязательств.

«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус, - это дополнительное вознаграждение от работодателя по итогам календарного года. Обычно его выплачивают в декабре.

Напомним, ранее KP.RU разбирался, какие способы вложения денег могут принести доход в 2026 году. Среди рассматриваемых вариантов были банковские вклады, драгоценные металлы, валюта и облигации. Отдельно эксперты отмечали, что государственные и корпоративные облигации могут приносить доход, сопоставимый с банковскими депозитами.