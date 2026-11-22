Россияне могут не платить за некачественные коммунальные услуги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Россияне имеют право не оплачивать коммунальные услуги, если они предоставляются с нарушением установленных требований к качеству. Это следует из положений Жилищного кодекса РФ.

Согласно документу, перерасчет возможен, если перерывы в предоставлении коммунальных услуг превышают допустимую продолжительность или сами услуги оказываются ненадлежащего качества.

Порядок изменения размера платы установлен постановлением правительства России. Согласно ему, при нарушении нормативов потребитель может рассчитывать на снижение стоимости соответствующей коммунальной услуги, в том числе до нуля.

Аналогичные правила распространяются и на перерывы в предоставлении коммунальных услуг, связанные с проведением ремонтных и профилактических работ, отмечается в Жилищном кодексе.

Ранее KP.RU сообщал, что жителям, которые своими силами участвуют в благоустройстве дворов, хотят предоставлять скидки на оплату ЖКУ. Депутат Борис Чернышов уточнил, что речь может идти об украшении подъездов, покраске стен и других работах.