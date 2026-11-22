Первый Фестиваль российского кино открылся в Риме Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER.com/Global Look Press

Первый Фестиваль российского кино стартовал в Италии. Трехдневное мероприятие проходит на территории Русского дома в Риме, хотя первоначально показы планировалось организовать в одном из кинотеатров "Барберини".

Посол России в Италии Алексей Парамонов на церемонии открытия отметил, что итальянские власти заранее получили информацию о проведении фестиваля и не были против. С кинотеатром также были заключены необходимые договоры.

"Однако за несколько дней до открытия нашлись те, кто весьма настойчиво рекомендовал кинотеатру пересмотреть свои планы. Судя по дальнейшему развитию событий, к этим рекомендациям прислушались", - сказал дипломат.

Парамонов подчеркнул, что Россию и Италию связывают давние традиции сотрудничества в сфере кинематографа. Открытие фестиваля ознаменовалось показом военно-исторической драмы Александра Котта "Ангелы Ладоги".

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поручил разработать и оперативно принять законы для поддержки отечественного кинематографа и регулирования проката иностранных фильмов.