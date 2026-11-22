Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина стала отправной точкой для реформирования ООН. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Это был первый совместный саммит трех лидеров, и я надеюсь, что принятая на нем Декларация о мире положит начало согласованным действиям великих держав. Это стало бы воплощением первоначального замысла ООН", - сказал он для ТАСС.

Сакс напомнил, что первоначальная концепция ООН не предполагала создания мирового правительства. Речь шла о системе, в которой США, Британия, СССР и Китай должны были обеспечивать международную стабильность посредством постоянных консультаций.

Экономист отметил, что именно этот принцип лег в основу Совбеза ООН, где постоянные члены обладают правом вето. По его мнению, встреча в Шэньчжэне продемонстрировала готовность трех держав к реформированию организации.

Ранее KP.RU сообщал, что борьба за пост генсека ООН обнажила противоречия между мировыми державами и непостоянными членами Совбеза. Фаворитом стала представительница Коста-Рики Ребека Гринспен. Однако ее кандидатуру не поддерживают Россия и США.