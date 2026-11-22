Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер запретил министру внутренней безопасности США Марквейну Маллину давать телеинтервью после его заявления о возможной связи крупных технологических сбоев в стране с ИИ. Фото: REUTERS.

Глава аппарата Белого дома Стивен Миллер запретил министру внутренней безопасности США Марквейну Маллину давать телеинтервью после его заявления о возможной связи крупных технологических сбоев в стране с искусственным интеллектом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Миллер распорядился прекратить телевизионные выступления Маллина после того, как министр заявил в эфире Fox News, что некоторые из недавних сбоев могли быть связаны с ИИ.

При этом в Белом доме заявили, что полностью доверяют министру, как и другим членам администрации. Представитель Белого дома Лорен Бис подчеркнула, что президент уверен в работе своей команды.

«Президент уверен, что вся его администрация выполняет всю повестку, за которую проголосовал американский народ», - заявила Бис.

Ранее KP.RU писал о масштабном авиационном коллапсе в США, из-за которого были приостановлены вылеты по всей стране и задержаны тысячи рейсов. Тогда Маркуэйн Маллин сообщил, что специалисты изучают возможную связь внедрения искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением с техническими сбоями оборудования.