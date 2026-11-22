В ОП призвали ввести полный запрет на продажу вейпов Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Полный запрет на продажу вейпов необходимо ввести на территории всей России, а не отдельных регионов. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"Считаю, что необходимо ввести полный запрет вейпов по всей России. <...> У нас получится, что при запрете продажи вейпов в одном регионе их можно будет легко купить в соседнем", - сказал он для ТАСС.

Гриб обратил внимание, что границы некоторых субъектов проходят практически по одной улице. Поэтому введение разных правил продажи вейпов на сопредельных территориях, считает он, лишено практического смысла.

Ранее KP.RU сообщал, что депутаты Госдумы приняли закон о раскрытии производителями сведений об ингредиентах сигарет и вейпов. Согласно документу, эти сведения нельзя будет отнести к коммерческой тайне. Он вступит в силу с 1 января 2027 года.